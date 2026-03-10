Трамп хвастается реакцией Путина на разговор, а в Пентагоне увидели шанс на мир в Украине

Трамп рассказал, что во время его разговора с Путиным речь шла об операции в Иране.

По словам президента США, российский диктатор "был очень поражен тем, что увидел", потому что "никто никогда не видел ничего подобного".

В то же время Трамп признал наличие у Ирана мощной и хорошо вооруженной армии, а также подчеркнул, что верит в превосходство американского вооружения и Вооруженных сил США.

Надежда на мир в Украине

Пит Хегсет сообщил, что разговор Трампа и российского диктатора дает надежду на достижение мира в Украине и на Ближнем Востоке.

"Я на нем не присутствовал, но те, кто был, сказали, что это был сильный разговор, который вновь подтвердил надежду на возможность достижения мира между Россией и Украиной, а также признание того, что в отношении этого (иранского - ред.) конфликта им (России - ред.) не следует вмешиваться", - прокомментировал он звонок между двумя президентами.

Операция США и Израиля против Ирана

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали операцию против по Ирану, в результате ударов был ликвидирован верховный лидер исламского государства Али Хаменеи.

Отметим, Трамп анонсировал серьезный удар по Ирану в случае дальнейшей эскалации, предупредив о возможности "полного уничтожения" объектов режима, если они будут угрожать американским интересам.

Кроме военного давления, в Вашингтоне рассматривают стратегические шаги в регионе. В частности, стало известно, что Трамп проявлял интерес к идее разместить военные базы в ключевых точках Ближнего Востока для сдерживания Тегерана.