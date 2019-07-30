Трамп хоче вивести американських військових з Афганістану до виборів 2020 року

Президент США Дональд Трамп має намір вивести американських військовослужбовців з Афганістану ще до президентських виборів, які заплановані на листопад 2020 року. Про це заявив держсекретар США Майкл Помпео, повідомляє DW.

За його словами, Трамп чітко вказав на необхідність "припинити нескінченну війну" і почати виведення військ.

Нагадаємо, Трамп заявив, що США могли б припинити війну в Афганістані за 10 днів.Трамп відзначив "великий прогрес" у припиненні війни в Афганістані на переговорах з талібами в останні тижні, і висловив своє презирство до триваючої американської військової присутності США в Афганістані.

Зазначимо, на початку липня спецпосланець США заявив, що останні переговори з Талібаном про припинення війни в Афганістані були "найпродуктивнішими" на даний момент.

РБК-Україна писало, що 25 червня держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео прибув з неоголошеним візитом в афганську столицю Кабул для зустрічі з президентом країни Ашрафом Гані.

Раніше повідомлялося, що США узгодили з "Талібаном" проект мирної угоди по Афганістану. Спецпредставник США по Афганістану Залмая Халілзада заявив, що Сполучені Штати Америки і рух "Талібан" в ході переговорів у Досі виробили проект мирної угоди.