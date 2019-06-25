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Помпео з неоголошеним візитом прибув до Афганістану

Новини » Політика    25.06.2019 - 20:12
Помпео з неоголошеним візитом прибув до Афганістану
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Держсекретар прибув для обговорення мирних переговорів з "Талібаном"

Держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео прибув з неоголошеним візитом до афганської столиці Кабулу для зустрічі з президентом країни Ашрафом Гані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, на шляху в Індію держсекретар Помпео завітав в Кабул, щоб обговорити наступний раунд мирних переговорів з рухом "Талібан", який почнеться 29 червня у столиці Катару.

Також держсекретар планує обговорити ситуацію з безпекою під час виборів президента Афганістану, які заплановані на вересень.

Крім того, Помпео має намір зустрітися з прем'єр-міністром Афганістану Нарендрою Моді та іншими офіційними обличчями країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати та рух "Талібан" відновили переговори про припинення війни у Афганістані. Мирні переговори офіційних представників Вашингтону та угрупування "Талібан" проходять у Катарі.

РБК-Україна писало, що держсекретар США Майк Помпео закликав всіх союзників, включаючи Індію, відмовитися від угод з Російською Федерацією, зокрема від планів щодо придбання ракетних систем С-400. Помпео вирушив з візитом в Індію, під час якого буде відмовляти владу країни від закупівлі С-400 та запропонує альтернативи.

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Новини України Майк ПомпеоКабулАфганистан
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