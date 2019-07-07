США заявили про "найпродуктивніші" переговори про припинення війни в Афганістані

Фото: бойовики "Талібану" (YouTube screenshot)

Сторони досягли прогресу за всіма складовими мирної угоди

Спецпосланець США заявив, що останні переговори з Талібаном про припинення війни в Афганістані були "набільш продуктивними" на даний момент. Про це повідомляє "Голос Америки".

Відзначається, що сторони досягли істотного прогресу за всіма чотирма складовими мирної угоди: гарантії про протидію тероризму, що виведення військ, участі у внутрішньоафганському діалозі, а також постійноме і всеосяжне припинення вогню.

Воюючі сторони відновлять зустріч у вівторок в Катарі по завершенні міжафганських переговорів. Вони почали сьомий раунд мирних переговорів кілька днів тому. Діалог спрямований на вироблення графіка виведення іноземних військ в обмін на гарантії Талібану, що іноземні угруповання бойовиків не будуть використовувати Афганістан в якості плацдарму для здійснення атак.

Узгодити графік виведення поки не вдається, але ознакою прогресу стала згода Талібану на полях мирних переговорів провести окремі дискусії з афганською делегацією.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки і рух "Талібан" в ході переговорів у Досі напрацювали проект мирної угоди.

Нагадаємо, 25 червня держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео прибув з неоголошеним візитом в афганську столицю Кабул для зустрічі з президентом країни Ашрафом Гані.