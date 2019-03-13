США узгодили з "Талібаном" проект мирної угоди з Афганістану

Фото: бойовики "Талібану" (YouTube screenshot)

Представник США заявив про досягнутий успіху у переговорах

Сполучені Штати Америки і рух "Талібан" під час переговорів у Досі виробили проект мирної угоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter спецпредставника США з Афганістану Залмая Халілзада.

Він зазначив, що в результаті переговорів вдалося досягти справжніх успіхів..

"Очевидно, що всі сторони хочуть завершення війни. Незважаючи на всі протиріччя, ми продовжували йти цим шляхом і досягли реальних успіхів", - написав Халілзад.

З його слів, в основі мирної угоди лежить чотири принципові умови: гарантії щодо боротьбі з тероризмом, виведення іноземних військ, початок міжафганських переговорів і всебічне припинення вогню.

Основні принципи були узгоджені ще в січні, а більш детальна домовленість була досягнута за першим двом пунктам.

Після узгодження чернетки угоди з боротьби з тероризмом і графіка виведення військ, таліби і уряд Афганістану повинні будуть почати переговори.

Наступним кроком буде початок консультацій у Вашингтоні з керівництвом США і партнерами Сполучених Штатів.

"Ми скоро зустрінемося знову. Остаточної угоди не буде, поки все не буде узгоджено", - зазначив Халілзад.

Нагадаємо, 2 березня в результаті нападу бойовиків руху "Талібан" на американо-афганську базу загинули щонайменше 25 афганських військових.