В Афганістані стався вибух біля будівлі поліції

В результаті вибуху загинули 9 осіб

На півдні Афганістану, в місті Кандагар стався вибух біля будівлі поліції, в результаті якого дев'ять людей загинули. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Пажвак.

Також повідомляється, що 60 осіб отримали поранення.

За інформацією місцевої поліції, перед будівлею управління вибухнув автомобіль.

"Автомобіль вибухнув поряд з поліцейським управлінням в місті Кандагар, невідомо число бойовиків, які проникли в будівлю поблизу і почали зіткнення", - заявив представник поліції Джамал Насир Баракзай.

Крім того, після вибуху були чутні звуки стрілянини.

Радикальний рух "Талібан" узяв на себе відповідальність за вибух.

