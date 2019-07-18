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В Афганістані стався вибух біля будівлі поліції

Новини » Надзвичайні події    18.07.2019 - 20:30
В Афганістані стався вибух біля будівлі поліції
Ілюстративне фото: поліція Афганістану (moi.gov.af)

В результаті вибуху загинули 9 осіб

На півдні Афганістану, в місті Кандагар стався вибух біля будівлі поліції, в результаті якого дев'ять людей загинули. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Пажвак.

Також повідомляється, що 60 осіб отримали поранення.

За інформацією місцевої поліції, перед будівлею управління вибухнув автомобіль.

"Автомобіль вибухнув поряд з поліцейським управлінням в місті Кандагар, невідомо число бойовиків, які проникли в будівлю поблизу і почали зіткнення", - заявив представник поліції Джамал Насир Баракзай.

Крім того, після вибуху були чутні звуки стрілянини.

Радикальний рух "Талібан" узяв на себе відповідальність за вибух.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в результаті нападу бойовиків на готель в провінції Бадгиз на сході Афганістану загинули щонайменше 8 осіб.

Крім того, в Сомалі сталося збройний напад бойовиків на готель Asaseey в місті Кісмайо. Число жертв зросло до 33 осіб. Ще більше 50 отримали поранення.

Також в окрузі Карах провінції Герат на заході Афганістану були вбиті 19 осіб, в тому числі дев'ять співробітників служби безпеки, польовий ватажок руху "Талібан" Муллах Гоусудинг і дев'ять інших бойовиків.

В Афганістані бойовики напали на готель, загинули 8 осіб У Сирії вибухнув автомобіль, є жертви
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