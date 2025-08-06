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Дональд Трамп Война в Украине

Трамп хочет встретиться с Путиным и Зеленским, - NYT

Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп планирует лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе. А после этого возможна трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По данным источников The New York Times, Трамп раскрыл свои планы на встречи с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским во время сегодняшнего разговора с европейскими лидерами.

Ожидается, что саммит состоится в узком формате - без участия европейских лидеров, только с Трампом, Путиным и Зеленским. Пока неясно, согласен ли российский диктатор на такое предложение.

Один из собеседников издания отметил, что европейские лидеры, ранее стремившиеся координировать мирные усилия, похоже, согласились с инициативой Трампа.

В переговорах с Трампом, помимо Зеленского, участвовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, генсек НАТО Марк Рютте, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Поездка Уиткоффа в Москву

Напомним, сегодня, 6 августа, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможное урегулирование войны РФ против Украины.

После их встречи президент США Дональд Трамп написал, что был достигнут "значительный прогресс".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский после того, как Трамп проинформировал его о переговорах, отметил, что Россия, вероятно, больше настроена на перемирие.

Несмотря на такие заявления, западные СМИ со ссылкой на источники пишут, что США планируют ввести новые санкции против России, поскольку до 8 августа - дедлайна Трампа - так и не началось перемирие между РФ и Украиной.

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