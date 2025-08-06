Трамп хоче зустрітися з Путіним та Зеленським, - NYT

За даними джерел The New York Times, Трамп розкрив свої плани на зустрічі з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським під час сьогоднішньої розмови з європейськими лідерами.

Очікується, що саміт відбудеться у вузькому форматі - без участі європейських лідерів, тільки з Трампом, Путіним і Зеленським. Поки незрозуміло, чи згоден російський диктатор на таку пропозицію.

Один зі співрозмовників видання зазначив, що європейські лідери, які раніше прагнули координувати мирні зусилля, схоже, погодилися з ініціативою Трампа.

У переговорах із Трампом, крім Зеленського, брали участь прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, генсек НАТО Марк Рютте, віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар США Марко Рубіо і спецпредставник президента США Стів Віткофф.