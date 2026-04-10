Трамп хочет срочно "поставить точку" в Украине, но это беспокоит Европу, - The Guardian

Осенью в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс и Трампу нужен быстрый результат, пишет издание. Европейские чиновники видят в этом угрозу суверенитету Украины, потому что Вашингтон может начать действовать более агрессивно.

"Вы можете видеть, что у Трампа иссякает терпение и он хочет быстрого решения", - заявил на условиях анонимности один из европейских чиновников.

Издание акцентирует, что в этом месяце в Киев могут прибыть спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Это будет их первый визит с момента начала новых мирных инициатив.

Ожидается, что они попытаются "перезагрузить" диалог. Однако в Европе этот визит воспринимают настороженно. Существует риск, что Киев поставят перед фактом.

Другой европейский чиновник подчеркнул:

"Растет беспокойство тем, что Трамп, желая добиться геополитической победы перед промежуточными выборами, может усилить давление на Киев, чтобы тот отказался от претензий на Донбасс".

В Европе признают, что ситуация на Ближнем Востоке лишь усугубила положение дел. Война в Иране высветила глубокие разногласия между США и Европой. Такого напряжения не было с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

По мнению опрошенных чиновников, споры и сложности возникли из-за фокусировки США на Иране и уменьшения ресурсов на поддержку Украины становится меньше. Кроме того, Европа боится остаться один на один с российской угрозой.