Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Желание Трампа быстрее завершить войну против Ирана диктует новые условия для Израиля, - эксперт

11:09 24.03.2026 Вт
2 мин
Трамп хочет быстрее завершить войну с Ираном, чем Нетаньяху
Ірина Глухова Роман Кот
Фото: Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп (Getty Images)

Стремление президента США Дональд Трамп как можно быстрее завершить войну против Ирана формирует новые условия для действий Израиля и влияет на его военное планирование.

Трое советников Трампа заявили Axios, что, по их мнению, он захочет завершить операцию раньше премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По данным Ynet, Вашингтон установил 9 апреля в качестве желаемой даты. Завершение войны до этой даты может позволить Трампу посетить Израиль в День независимости, чтобы получить "Премию Израиля". Все это означает прямые риски на будущее.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина дипломат, экс-посол Израиля в РФ Аркадий Мил-Ман, в израильском генштабе этот сценарий 100% рассматривают и понимают, что есть окно возможностей, которое может закончиться в любой момент.

"Поэтому они адаптируют свои военные планы с точки зрения целей и объектов", - сказал дипломат.

По его словам, цель - нанести максимальный вред Ирану, чтобы тот долго "зализывал раны". Это должно дать Израилю время подготовиться к следующему раунду.

"Если этот режим не будет добит, то все равно будет следующий раунд. Потому что преодолен уже психологический барьер войны", - добавил Мил-Ман.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран ведут переговоры о прекращении войны и уже достигли "важных пунктов согласия".

По его словам, иранская сторона заинтересована в скором заключении договоренностей"и это может произойти в течение пяти дней или даже раньше".

Также стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Трамп обсудили возможную сделку с Ираном.

Кроме того, издание The New York Times узнало о тайном плане израильской разведки Моссад в отношении Ирана.

По данным NYT, во время подготовки к конфликту США и Израиль надеялись, что война спровоцирует массовые беспорядки внутри Ирана и приведет к быстрой смене власти. Однако этот сценарий не оправдался.

Больше по теме:
НетаньяхуСоединенные Штаты АмерикиИзраильИранДональд Трамп