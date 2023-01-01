В военных элитах Ирана зреет раскол из-за протестов

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

Недавние комментарии лидеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) отражают продолжающиеся разногласия внутри режима, и особенно в КСИР, по поводу протестов, пишут аналитики проекта критических угроз.

Бригадный генерал Хамид Абазари заявил, что некоторые военачальники "выступили против ценностей, верховного лидера и режима", предполагая, что они спорят о том, как справиться с беспорядками.

Абазари также подверг критике должностных лиц, которые публично не осудили протесты. Бывший руководитель организации "Басидж" бригадный генерал Голам Хоссейн Гейб Парвар, который теперь отвечает за организацию и обучение элитных подразделений, специализирующихся на подавлении протестов, поддержал критику Абазари

Иранские СМИ назвали Абазари советником командующего КСИР генерал-майора Хоссейна Салами. 31 декабря отдел по связям с общественностью КСИР опубликовал заявление, в котором отвергает замечания Абазари и отрицает, что он является советником Салами.

В заявлении говорится, что Абазари выразил свое личное мнение, но не использовал достоверную информацию.

Замечания Абазари указывают на то, что разногласия в КСИР существуют между высокопоставленными офицерами. Абазари заявил, что командиры, которых он упомянул, участвовали в ирано-иракской войне в 1980-х годах и теперь являются генералами. Командирам этого поколения в настоящее время от 50 до 60 лет, и они, как правило, служат в высших эшелонах вооруженных сил.

Напомним, что с конца сентября этого года в Иране продолжаются протесты. Они были спровоцированы тем, что 22-летняя Махса Амини погибла после задержания "полицией морали" за "неправильное ношение хиджаба".

По данным иранских властей, во время протестов погибли около 200 человек. Но правозащитники утверждают, что в стране убили не менее 469 протестующих, в том числе 64 несовершеннолетних. Более 18 тысяч протестующих задержали.

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