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"Статус-кво неприемлем". Рубио выдвинул ультиматум насчет Панамского канала

Воскресенье 02 февраля 2025 21:54
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"Статус-кво неприемлем". Рубио выдвинул ультиматум насчет Панамского канала Фото: Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 2 февраля, госсекретарь США Марко Рубио отправился в Панаму и встретился с президентом данной страны Хосе Раулем Мулино. В ходе встречи представитель администрации Трампа выдвинул ультиматум насчет Панамского канала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепартамента США.

Помимо президента на встрече в Панама-Сити присутствовал и панамский глава МИД Хавьер Мартинес-Ачей, чтобы обсудить критические региональные и глобальные проблемы. По ходу беседы Рубио сказал им двоим, что президент США Дональд Трамп принял предварительное решение о том, что нынешнее положение влияния и контроля Коммунистической партии Китая над районом Панамского канала представляет угрозу как для самого канала так и является нарушением Договора о постоянном нейтралитете и эксплуатации объекта.

Также госсекретарь США ясно дал понять, что этот статус-кво неприемлем. В случае отсутствия немедленных изменений США примут меры, необходимые для защиты своих прав в соответствии с Договором.

Кроме того, Рубио подчеркнул важность совместных усилий по прекращению нелегального миграционного кризиса в полушарии и поблагодарил Мулино за его поддержку совместной программы репатриации, которая сократила нелегальную миграцию через Дарьенский коридор.

"Секретарь Рубио выразил свою благодарность за продуктивную дискуссию и подчеркнул приверженность Соединенных Штатов тому, чтобы сделать обе страны безопаснее, сильнее и процветающими. Он отметил, что эта встреча знаменует собой важный шаг в оживлении стратегических отношений между Соединенными Штатами и Панамой в соответствии с видением президента Трампа", - добавили на сайте Госдепартамента США.

Напомним, за несколько дней до встречи, президент Панамы Мулино заявил, что никаких переговоров с США по поводу права собственности на Панамский канал не будет. В четверг он выразил надежду, что видит Рубио позволит им сосредоточиться на вопросах, основанных на общих интересах.

Ранее РБК-Украина сообщало, что у США есть различные варианты для уменьшения китайского влияния в Панаме, и в том числе по противодействию растущего присутствия компаний КНР в этой стране. Их представят уже во вторник комитету Сента Штатов.

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