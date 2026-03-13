Трамп хочет вернуться к торговле с Россией, - Вэнс

"Было много споров о том, какой именно должна быть наша внешняя политика в отношении России и Украины. Президент Соединенных Штатов выразился очень ясно. Он хочет, чтобы убийства прекратились. Он хочет вернуться к торговле. Он хочет остановить гибель невинных людей в этом конфликте. Я, признаться, восхищаюсь этим. Конечно, я могу быть предвзят, но считаю, что это правильная идея", - сказал Вэнс.

Также он обвинил бывшего губернатора Северной Каролины Роя Купера, который выступает за безвозмездную помощь Украине, в "безумстве".

"Вы слышите страсть в его голосе, когда он говорит об отправке сотен миллиардов долларов на войну в Украине. И тем не менее, единственной украинкой, о которой Рой Купер не позаботился, была эта невинная девушка, Ирина (речь об Ирине Заруцкой, которую убили в Северной Каролине - ред.)", - добавил он.