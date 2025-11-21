ua en ru
Пт, 21 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп хочет мирного соглашения между Украиной и РФ до конца 2025 года, - CNN

США, Пятница 21 ноября 2025 22:34
UA EN RU
Трамп хочет мирного соглашения между Украиной и РФ до конца 2025 года, - CNN Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Американский лидер Дональд Трамп хочет, чтобы Украина и Россия заключили мирное соглашение до конца текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Источники издания сообщили, что президент США надеется на ускорение сроков окончания полномасштабной войны в Украине. Они также вспомнили слова Трампа о том, что этот конфликт "будет легко решить".

CNN отмечает, что администрация американского президента хочет договоренности о мирном соглашении между Украиной и РФ уже до конца этого года.

Мирный план США

Напомним, мирный план Трампа состоит из 28 пунктов, разработанных спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Предположительно, к написанию документа причастны россияне - на это указывают некоторые странные фразы в плане, а большинство пунктов категорически неприемлемы для Украины.

Сегодня, 21 ноября источники Sky News сообщили, что Зеленский и Трамп проведут телефонный разговор по плану уже на следующей неделе.

Вечером пятницы, 21 ноября Владимир Зеленский обратился к нации по поводу мирного плана США. Он подчеркнул, что Украина сейчас может оказаться перед очень сложным выбором и сейчас один из самых тяжелых моментов ее истории.

Лидеры европейских стран уже заявили, что мирный план США - это "капитуляция Украины", поскольку он не содержит реальных уступок со стороны РФ. Зато европейские лидеры готовят собственный вариант мирного плана.

Больше о "мирном плане США", его деталях, а также "агрессивном графике" - в отдельном материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Дональд Трамп Война в Украине мирный план США
Новости
Трамп подтвердил дедлайн по мирному плану для Украины
Трамп подтвердил дедлайн по мирному плану для Украины
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте