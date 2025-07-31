Трамп хочет видеть мирную сделку между Украиной и РФ до 8 августа, - дипломат США

Ультиматум Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп 14 июля заявил, что если Россия за 50 дней не прекратит войну с Украиной, то его страна введет 100% вторичные тарифы. Они затронут основных торговых партнеров Москвы.

Уже 29 июля американский лидер подчеркнул, что смысла ждать 50 дней уже нет. Поэтому его дедлайн сокращается до 10 дней. После этого России грозят вторичные тарифы и вторичные санкции.

При этом Трамп вчера, 30 июля, ввел в действие тарифы против Индии. Одна из причин - ее торговля с Россией, а также покупка российского оружия.

Детальнее о том, могут ли такие угрозы вынудить российского диктатора Владимира Путина пойти на уступки, - в материале РБК-Украина.