Трамп хоче бачити мирну угоду між Україною та РФ до 8 серпня, - дипломат США

Ультиматум Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 14 липня заявив, що якщо Росія за 50 днів не припинить війну з Україною, то його країна введе 100% вторинні тарифи. Вони торкнуться основних торговельних партнерів Москви.

Уже 29 липня американський лідер підкреслив, що сенсу чекати 50 днів уже немає. Тому його дедлайн скорочується до 10 днів. Після цього Росії загрожують вторинні тарифи і вторинні санкції.

При цьому Трамп учора, 30 липня, ввів у дію тарифи проти Індії. Одна з причин - її торгівля з Росією, а також купівля російської зброї.

Детальніше про те, чи можуть такі загрози змусити російського диктатора Володимира Путіна піти на поступки, - в матеріалі РБК-Україна.