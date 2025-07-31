Трамп хочет видеть мирную сделку между Украиной и РФ до 8 августа, - дипломат США

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы война России против Украины была завершена до 8 августа.

Об этом во время заседания Совбеза ООН заявил и.о. заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано до 8 августа. Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира", - отметил Келли.

Во время выступления перед 15 членами Совбеза ООН Келли подчеркнул, что и Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и прочном мире. По его мнению, время для мирной сделки уже настало.

Ультиматум Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп 14 июля заявил, что если Россия за 50 дней не прекратит войну с Украиной, то его страна введет 100% вторичные тарифы. Они затронут основных торговых партнеров Москвы.

Уже 29 июля американский лидер подчеркнул, что смысла ждать 50 дней уже нет. Поэтому его дедлайн сокращается до 10 дней. После этого России грозят вторичные тарифы и вторичные санкции.

При этом Трамп вчера, 30 июля, ввел в действие тарифы против Индии. Одна из причин - ее торговля с Россией, а также покупка российского оружия.

Детальнее о том, могут ли такие угрозы вынудить российского диктатора Владимира Путина пойти на уступки, - в материале РБК-Украина.