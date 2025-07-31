Трамп хоче бачити мирну угоду між Україною та РФ до 8 серпня, - дипломат США

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб війна Росії проти України була завершена до 8 серпня.

Про це під час засідання Радбезу ООН заявив в.о. заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру", - зазначив Келлі.

Під час виступу перед 15 членами Радбезу ООН Келлі наголосив, що і Росія, і Україна мають домовитися про припинення вогню і міцний мир. На його думку, час для мирної угоди вже настав.

Ультиматум Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 14 липня заявив, що якщо Росія за 50 днів не припинить війну з Україною, то його країна введе 100% вторинні тарифи. Вони торкнуться основних торговельних партнерів Москви.

Уже 29 липня американський лідер підкреслив, що сенсу чекати 50 днів уже немає. Тому його дедлайн скорочується до 10 днів. Після цього Росії загрожують вторинні тарифи і вторинні санкції.

При цьому Трамп учора, 30 липня, ввів у дію тарифи проти Індії. Одна з причин - її торгівля з Росією, а також купівля російської зброї.

Детальніше про те, чи можуть такі загрози змусити російського диктатора Володимира Путіна піти на поступки, - в матеріалі РБК-Україна.