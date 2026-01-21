Трамп о Гренландии: мы просто хотим "кусок льда", я не буду прибегать к силе

Почему Трамп хочет получить Гренландию

Трамп заявил о том, что Гренландия является ключевой стратегической локацией между США, Россией и Китаем, которая недостаточно защищена.

"Там нет каких-то важных минералов, там нет каких-то важных ресурсов. И для того чтобы достучаться к тем ресурсам, нужно преодолеть огромные слои льда. Для нас Гренландия важна со стратегической точки зрения безопасности, национальной и международной безопасности. Это может быть северный фронтир, мы являемся северным фронтиром западной цивилизации", - считает президент.

Он добавил, что в 2019 году Дания "пообещала" потратить на оборону Гренландии более 200 млн долларов, но на самом деле они якобы потратили не более 9% заявленной суммы.

"Мы хотим кусок льда для защиты мира, а они не дают его нам. Мы никогда не просили ничего другого, мы могли бы оставить этот кусок земли себе, но не сделали этого. Так что у них есть выбор. Вы можете сказать "да", и мы будем вам очень благодарны, или вы можете сказать "нет", и мы это запомним", - заверил президент.

Он считает, что только США "могут защитить эту огромную территорию, огромный кусок льда", чтобы Европа и весь Запад были в безопасности

"Поэтому я хочу еще раз обсудить вопрос приобретения Гренландии США", - сказал Трамп.

Применение силы

Отдельно президент США пожаловался, что он делает для НАТО слишком много, но сейчас Америка получает взамен слишком мало.

"Возможно, мы и не получим, разве что я решу прибегнуть к большей силе, и мы тогда будем просто неустанны. Но я этого не сделаю, я не хочу этого делать. Окей? И люди такие подумают, а фух, ну слава Богу. Наверное, это самое большое заявление, которое я хочу здесь сделать, потому что люди думают, что я буду прибегать к силе, но нет, я не буду этого делать", - заверил он.

Также, по словам Трампа, Гренландия уже "была" у США, но ее вернули Дании, когда удалось победить нацистскую Германию во время Второй мировой войны.