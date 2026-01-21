RU

Трамп о Гренландии: мы просто хотим "кусок льда", я не буду прибегать к силе

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп назвал Гренландию "куском льда", который он хочет купить. Он пообещал не захватывать остров силой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление американского лидера на Всемирном экономическом форуме.

Почему Трамп хочет получить Гренландию

Трамп заявил о том, что Гренландия является ключевой стратегической локацией между США, Россией и Китаем, которая недостаточно защищена. 

"Там нет каких-то важных минералов, там нет каких-то важных ресурсов. И для того чтобы достучаться к тем ресурсам, нужно преодолеть огромные слои льда. Для нас Гренландия важна со стратегической точки зрения безопасности, национальной и международной безопасности. Это может быть северный фронтир, мы являемся северным фронтиром западной цивилизации", - считает президент. 

Он добавил, что в 2019 году Дания "пообещала" потратить на оборону Гренландии более 200 млн долларов, но на самом деле они якобы потратили не более 9% заявленной суммы. 

"Мы хотим кусок льда для защиты мира, а они не дают его нам. Мы никогда не просили ничего другого, мы могли бы оставить этот кусок земли себе, но не сделали этого. Так что у них есть выбор. Вы можете сказать "да", и мы будем вам очень благодарны, или вы можете сказать "нет", и мы это запомним", - заверил президент. 

Он считает, что только США "могут защитить эту огромную территорию, огромный кусок льда", чтобы Европа и весь Запад были в безопасности 

"Поэтому я хочу еще раз обсудить вопрос приобретения Гренландии США", - сказал Трамп. 

Применение силы

Отдельно президент США пожаловался, что он делает для НАТО слишком много, но сейчас Америка получает взамен слишком мало. 

"Возможно, мы и не получим, разве что я решу прибегнуть к большей силе, и мы тогда будем просто неустанны. Но я этого не сделаю, я не хочу этого делать. Окей? И люди такие подумают, а фух, ну слава Богу. Наверное, это самое большое заявление, которое я хочу здесь сделать, потому что люди думают, что я буду прибегать к силе, но нет, я не буду этого делать", - заверил он. 

Также, по словам Трампа, Гренландия уже "была" у США, но ее вернули Дании, когда удалось победить нацистскую Германию во время Второй мировой войны. 

Трамп и Гренландия

Напомним, президент США Дональд Трамп последнее время крайне часто говорит о том, как ему нужна Гренландия. Он объясняет это вопросом национальной безопасности.

При этом несколько недель назад пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла о том, что президент обсуждает с командой несколько сценариев для заполучения Гренландии. По ее словам, использование армии не исключается.

НАТОСоединенные Штаты АмерикиДанияДональд ТрампФорум в ДавосеГренландия