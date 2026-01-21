Трамп про Гренландію: ми просто хочемо "шматок льоду", я не буду вдаватися до сили

Чому Трамп хоче отримати Гренландію

Трамп заявив про те, що Гренландія є ключовою стратегічною локацією між США, Росією та Китаєм, яка недостатньо захищена.

"Там немає якихось важливих мінералів, там немає якихось важливих ресурсів. І для того щоб достукатися до тих ресурсів, потрібно подолати величезні шари льоду. Для нас Гренландія важлива зі стратегічної точки зору безпеки, національної та міжнародної безпеки. Це може бути північний фронтир, ми є північним фронтиром західної цивілізації", - вважає президент.

Він додав, що 2019 року Данія "пообіцяла" витратити на оборону Гренландії понад 200 млн доларів, але насправді вони нібито витратили не більше 9% заявленої суми.

"Ми хочемо шматок льоду для захисту світу, а вони не дають його нам. Ми ніколи не просили нічого іншого, ми могли б залишити цей шматок землі собі, але не зробили цього. Тож у них є вибір. Ви можете сказати "так", і ми будемо вам дуже вдячні, або ви можете сказати "ні", і ми це запам'ятаємо", - запевнив президент.

Він вважає, що тільки США "можуть захистити цю величезну територію, величезний шматок льоду", щоб Європа і весь Захід були в безпеці

"Тому я хочу ще раз обговорити питання придбання Гренландії США", - сказав Трамп.

Застосування сили

Окремо президент США поскаржився, що він робить для НАТО занадто багато, але зараз Америка отримує натомість занадто мало.

"Можливо, ми й не отримаємо, хіба що я вирішу вдатися до більшої сили, і ми тоді будемо просто невпинні. Але я цього не зроблю, я не хочу цього робити. Окей? І люди такі подумають, а фух, ну слава Богу. Напевно, це найбільша заява, яку я хочу тут зробити, тому що люди думають, що я буду вдаватися до сили, але ні, я не буду цього робити", - запевнив він.

Також, за словами Трампа, Гренландія вже "була" у США, але її повернули Данії, коли вдалося перемогти нацистську Німеччину під час Другої світової війни.