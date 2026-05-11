Трамп готовит разговор с Си Цзиньпином о Тайване и поставках оружия на остров

Хотя лидер США прибудет в страну в среду, сами переговоры запланированы на четверг и пятницу. Это первый визит Трампа в Китай за девять лет.

Вопрос Тайваня станет одним из центральных. Американский лидер подтвердил это журналистам в Белом доме.

"Я собираюсь обсудить это с президентом Си", - сказал Трамп. "Президент Си хотел бы, чтобы мы этого не делали (не продавали оружие, - ред.), и я проведу этот разговор. Это одна из многих тем, о которых я буду говорить".

Противостояние США и Китая по Тайваню

Пекин считает остров своей территорией и США официально не признают суверенитет Тайваня. Однако Штаты поддерживают его оборону - Вашингтон является ключевым поставщиком оружия для Тайбэя.

В декабре Трамп объявил о масштабном пакете помощи стоимостью более 11 миллиардов долларов. Это крупнейшая сделка в истории отношений. В свою очередь в том же декабре 2025 года Пекин имитировал блокаду тайваньских портов во время учений.

Как Трамп оценивает риск войны за Тайвань

Журналисты спросили американского президента о возможной дальнейшей эскалации. Лидер США ответил оптимистично:

"Я не думаю, что это произойдет", - заявил Трамп. "Я думаю, что все будет хорошо. У меня очень хорошие отношения с президентом Си. Он знает, что я не хочу, чтобы это произошло".