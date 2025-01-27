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Колумбия согласилась на условия Трампа: США не будут вводить пошлины и санкции

Понедельник 27 января 2025 07:45
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Колумбия согласилась на условия Трампа: США не будут вводить пошлины и санкции Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Соединенные Штаты не будут вводить тарифы и санкции в отношении Колумбии. Соглашение о возвращении депортированных мигрантов достигнуто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Южноамериканская страна согласилась со всеми условиями президента Трампа, включая неограниченный прием всех нелегальных мигрантов из Колумбии, возвращаемых из Соединенных Штатов. В том числе на американских военных самолетах, без ограничений и задержек", - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Она также добавила, что распоряжение о тарифах и санкциях останется неподписанным, "если Колумбия не нарушит это соглашение".

Тем времени колумбийский президент Густаво Петро ретвитнул заявление Белого дома вскоре после его публикации.

Кроме того, глава МИД Колумбии Луис Хильберто Мурильо подтвердил, что обе страны преодолели дипломатический "тупик", сказав, что страна продолжит принимать депортированных граждан из США. Он также добавил, что в ближайшие дни планирует отправится в Вашингтон вместе с послом Колумбии в Соединенных Штатах, чтобы проследить за выполнением соглашений между двумя странами.

"Мы продолжим принимать колумбийцев, возвращающихся в качестве депортированных, гарантируя им достойные условия", - сказал Мурильо.

Взаимонепонимание

Напомним, ранее Колумбия отказалась принимать самолеты с мигрантами из США. В ответ на это Трамп поручил ввести против этой страны санкции и установить 25% пошлины на ее товары. Кроме того, в посольстве США в Колумбии была приостановлена обработка виз.

В свою очередь, в ответ, президент Колумбии Густаво Петро приказал министерству торговли повысить тарифы на импорт товаров из США тоже на 25%.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Колумбия
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