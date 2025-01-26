Колумбия не приняла мигрантов из США. Трамп анонсировал жесткий ответ

Президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на все товары из Колумбии и санкции против этой страны. Это случилось после того, как Богота несколько часов назад отказалась принимать самолеты с депортированными мигрантами из Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в его соцсети Truth Social.

"Мне только что сообщили, что двум рейсам по репатриации из Соединенных Штатов с большим количеством нелегальных преступников не разрешили приземлиться в Колумбии. Этот приказ был отдан президентом-социалистом Колумбии Густаво Петро, который и так очень непопулярен среди своего народа", - говорится в сообщении.

По словам президента США, запрет Петро на эти рейсы поставил под угрозу национальную и общественную безопасность Соединенных Штатов, в связи с чем Трамп поручил своей администрации немедленно принять ряд решительных ответных мер. В частности, глава Белого дома:

дал команду ввести чрезвычайные 25% пошлины на все товары, вводимые в США из Колумбии. По словам Трампа, через неделю пошлины будут повышены до 50%;

поручил запретить поездки в Штаты должностным лицам правительства Колумбии, а также всем союзникам и сторонникам. Речь идет в том числе о немедленном отзыве виз;

сказал ввести визовые санкции в отношении всех членов партии, членов семей и сторонников колумбийского правительства;

реализовать усиленные таможенные и пограничные проверки всех граждан и грузов Колумбии по соображениям нацбезопасности;

поручил полное введение санкций в соответствии с Международным экономическим чрезвычайным положением (IEEPA), включая санкции в финансовой, банковской и казначейской сферах.

"Эти меры — только начало. Мы не позволим правительству Колумбии нарушать свои законные обязательства в отношении принятия и возвращения преступников, которых они вынудили проникнуть в Соединенные Штаты", - резюмировал Трамп.