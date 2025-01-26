Колумбия не приняла мигрантов из США. Трамп анонсировал жесткий ответ
Президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на все товары из Колумбии и санкции против этой страны. Это случилось после того, как Богота несколько часов назад отказалась принимать самолеты с депортированными мигрантами из Соединенных Штатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в его соцсети Truth Social.
"Мне только что сообщили, что двум рейсам по репатриации из Соединенных Штатов с большим количеством нелегальных преступников не разрешили приземлиться в Колумбии. Этот приказ был отдан президентом-социалистом Колумбии Густаво Петро, который и так очень непопулярен среди своего народа", - говорится в сообщении.
По словам президента США, запрет Петро на эти рейсы поставил под угрозу национальную и общественную безопасность Соединенных Штатов, в связи с чем Трамп поручил своей администрации немедленно принять ряд решительных ответных мер. В частности, глава Белого дома:
- дал команду ввести чрезвычайные 25% пошлины на все товары, вводимые в США из Колумбии. По словам Трампа, через неделю пошлины будут повышены до 50%;
- поручил запретить поездки в Штаты должностным лицам правительства Колумбии, а также всем союзникам и сторонникам. Речь идет в том числе о немедленном отзыве виз;
- сказал ввести визовые санкции в отношении всех членов партии, членов семей и сторонников колумбийского правительства;
- реализовать усиленные таможенные и пограничные проверки всех граждан и грузов Колумбии по соображениям нацбезопасности;
- поручил полное введение санкций в соответствии с Международным экономическим чрезвычайным положением (IEEPA), включая санкции в финансовой, банковской и казначейской сферах.
"Эти меры — только начало. Мы не позволим правительству Колумбии нарушать свои законные обязательства в отношении принятия и возвращения преступников, которых они вынудили проникнуть в Соединенные Штаты", - резюмировал Трамп.
Напомним, тема массовых депортаций нелегальных мигрантов из США стала одним из главных обещаний предвыборной кампании Дональда Трампа. На днях, 24 января, в Белом доме анонсировали, что страна уже начала депортацию нелегалов.
Однако не одной Колумбией. Вчера стало известно, что Мексика тоже не захотела принимать самолет, который депортировал мигрантов из Штатов. Страна отклонила просьбу президента США.
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