В Конгрессе США пригрозили санкциями странам, которые откажутся принимать своих мигрантов

Соединенные Штаты Америки (США) готовы ввести санкции против тех стран, которые будут отказываться принимать обратно своих граждан, нелегально находящихся в Штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт спикера Палаты представителей США Майка Джонсона.