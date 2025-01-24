США начали депортацию нелегалов, - пресс-секретарь Белого дома

В США начались депортационные рейсы. Белый дом сообщает, что, начав депортации, президент США Дональд Трамп направил "мощный и четкий сигнал всему миру".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News .

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что депортационные рейсы из Соединенных Штатов Америки уже начались.



Фото: Ливитт опубликовала фотографии, на которых видно, как люди садятся в военные самолеты (x.com/PressSec)

"Президент Трамп посылает решительное и четкое сообщение всему миру: если вы незаконно въедете в США, вы столкнетесь с серьезными последствиями", - написала Ливитт в соцсети X.

Как сообщает Fox News, первый рейс отправился с военной базы Биггс в Техасе в Гватемалу. Издание отмечает, что самолет, изображенный на фото, вмещает до 80 человек.

Источники издания в Таможенно-пограничной службе сообщили, что дополнительные войска также начали устанавливать ограждения вблизи пункта пропуска в Эль-Пасо.