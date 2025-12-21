ua en ru
Вс, 21 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп готовит масштабные иммиграционные рейды в 2026 году, несмотря на критику, - Reuters

США, Воскресенье 21 декабря 2025 19:00
UA EN RU
Трамп готовит масштабные иммиграционные рейды в 2026 году, несмотря на критику, - Reuters Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Президент США Дональд Трамп объявил о намерениях радикально усилить борьбу с нелегальной иммиграцией в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Трамп планирует масштабное расширение иммиграционных рейдов на рабочих местах, увеличение агентов ICE и пограничной службы, а также открытие новых центров содержания под стражей.

Дополнительное финансирование в размере 170 миллиардов долларов до 2029 года позволит расширить депортации и контроль за нелегальной иммиграцией.

"Люди начинают рассматривать это не столько как иммиграционный вопрос, сколько как нарушение прав, нарушение надлежащей правовой процедуры и милитаризацию районов вне конституции", - заявил умеренный республиканский стратег Майк Мадрид.

Трамп также расширил круг лиц, которых можно депортировать, включая гаитянцев, венесуэльцев и афганцев, и поставил цель ежегодно депортировать около 1 миллиона человек, хотя до конца 2025 года было вывезено лишь около 622 000 иммигрантов.

Администрация планирует рейды не только против нелегальных иммигрантов, но и на работодателей, которые нанимают их.

"Американский бизнес в течение прошлого года неохотно сопротивлялся иммиграционным репрессиям Трампа, но может быть вынужден высказаться, если внимание переключится на работодателей", - отметила Сара Пирс, директор по вопросам социальной политики группы "Третий путь".

Иммиграционная политика

Агрессивная политика Трампа по контролю за иммиграцией началась после его возвращения в "Белый дом" на фоне высокого уровня нелегальной иммиграции во времена предыдущего президента.

Федеральные рейды уже вызвали протесты и судебные иски относительно насильственных методов и расового профилирования. Дополнительные меры могут значительно повлиять на экономику, рабочие места и политическую ситуацию накануне промежуточных выборов 2026 года.

Напомним, что в Шарлотте, Северная Каролина (США), федеральные иммиграционные агенты провели масштабную операцию, в ходе которой задержали по меньшей мере 81 человека за нарушение иммиграционного законодательства.

Тем временем, страны ЕС согласовали ужесточенные правила предоставления убежища и возвращения мигрантов, открывая путь к одной из крупнейших миграционных реформ последних лет.

Также в Германии усиливают контроль за миграцией: упрощаются депортации и ужесточаются требования по получению гражданства, что непосредственно повлияет на иностранцев и процедуру натурализации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Миграционный кризис
Новости
В Грабовском продолжаются бои, ВСУ пытаются вытеснить врага в РФ
В Грабовском продолжаются бои, ВСУ пытаются вытеснить врага в РФ
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ