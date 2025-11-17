Аресты мигрантов в США: задержано 80 человек, рейды набирают обороты

В Шарлотте (Северная Каролина) прошла серия массовых арестов иммиграционными агентами США. Десятки людей задержаны за нарушение иммиграционных правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Массовые аресты в Шарлотте

16 ноября федеральные агенты США арестовали как минимум 81 человека в Шарлотте, штат Северная Каролина. Операция длилась около пяти часов в субботу и стала частью усилий администрации по массовой депортации.

Многие из задержанных имели "значительное уголовное и иммиграционное прошлое", отметил Грегори Бовино, руководитель иммиграционных операций в Лос-Анджелесе и Чикаго, прибывший на неделю в Шарлотту.

Ни Пограничная служба, ни Иммиграционная и таможенная служба не прокомментировали события. Министерство внутренней безопасности также не предоставило официального заявления.

Контекст массовых депортаций

Массовые депортации и строгие меры иммиграционного контроля были важной частью внутренней политики президента США.

С момента вступления Дональда Трампа в должность в январе федеральные рейды проводились как в городах с преимущественно демократическим электоратом, так и в более консервативных сельских районах.

Эти операции неоднократно вызывали масштабные протесты, так как граждане сталкивались с попытками задержания даже тех, кто находился в стране законно.

Группы защиты прав иммигрантов критикуют администрацию, обвиняя её в незаконных задержаниях законопослушных граждан, попавших в поле зрения рейдовых операций.

Реакция местных властей

Представители DHS пояснили, что рейды в Шарлотте стали ответом на отказ местных чиновников выполнять около 1400 запросов о задержании подозреваемых до 48 часов после увольнения.

Мэр Шарлотты Ви Лайлз и городские комиссары призвали жителей обращаться за помощью в полицейский департамент округа Шарлотт и Мекленбург, который не участвует в федеральных операциях.