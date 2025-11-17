ua en ru
Пн, 17 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Аресты мигрантов в США: задержано 80 человек, рейды набирают обороты

США, Понедельник 17 ноября 2025 05:05
UA EN RU
Аресты мигрантов в США: задержано 80 человек, рейды набирают обороты Фото: мигранты в США (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В Шарлотте (Северная Каролина) прошла серия массовых арестов иммиграционными агентами США. Десятки людей задержаны за нарушение иммиграционных правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Массовые аресты в Шарлотте

16 ноября федеральные агенты США арестовали как минимум 81 человека в Шарлотте, штат Северная Каролина. Операция длилась около пяти часов в субботу и стала частью усилий администрации по массовой депортации.

Многие из задержанных имели "значительное уголовное и иммиграционное прошлое", отметил Грегори Бовино, руководитель иммиграционных операций в Лос-Анджелесе и Чикаго, прибывший на неделю в Шарлотту.

Ни Пограничная служба, ни Иммиграционная и таможенная служба не прокомментировали события. Министерство внутренней безопасности также не предоставило официального заявления.

Контекст массовых депортаций

Массовые депортации и строгие меры иммиграционного контроля были важной частью внутренней политики президента США.

С момента вступления Дональда Трампа в должность в январе федеральные рейды проводились как в городах с преимущественно демократическим электоратом, так и в более консервативных сельских районах.

Эти операции неоднократно вызывали масштабные протесты, так как граждане сталкивались с попытками задержания даже тех, кто находился в стране законно.

Группы защиты прав иммигрантов критикуют администрацию, обвиняя её в незаконных задержаниях законопослушных граждан, попавших в поле зрения рейдовых операций.

Реакция местных властей

Представители DHS пояснили, что рейды в Шарлотте стали ответом на отказ местных чиновников выполнять около 1400 запросов о задержании подозреваемых до 48 часов после увольнения.

Мэр Шарлотты Ви Лайлз и городские комиссары призвали жителей обращаться за помощью в полицейский департамент округа Шарлотт и Мекленбург, который не участвует в федеральных операциях.

Напоминаем, что Федеральные службы США в Шарлотте провели масштабные рейды в банковских учреждениях, направленные на усиление контроля за нелегальной иммиграцией, что вызвало обеспокоенность среди местных жителей и активизировало дискуссии о мерах безопасности в регионе.

Отметим, что президент Колумбии распорядился временно приостановить передачу разведданных США, требуя прекращения атак американских военных на суда в Карибском бассейне, что отражает рост напряженности в двусторонних отношениях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Зеленский: наши ТЭС и добыча газа стали мишенями для ракет и дронов РФ
Зеленский: наши ТЭС и добыча газа стали мишенями для ракет и дронов РФ
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт