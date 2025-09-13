RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Трамп готов ввести "серьезные" санкции против РФ, но выдвинул условие НАТО

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты готовы ввести "серьезные" санкции против России при условии, если все страны НАТО прекратят покупать российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента США Дональда Трампа в Truth Social.

"Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть в РФ", - заявил Трамп.

По его словам, обязательства НАТО победить выполнялось не на 100%, а покупка российской нефти некоторыми членами Альянса является шокирующим фактом, ведь это значительно ослабляет переговорную позицию и переговорную силу в отношении России.

"НАТО должно установить тарифы от 50% до 100% для Китая, которые могут быть полностью сняты после окончания войны РФ против Украины", - добавил президент США.

Он подчеркнул, что этот шаг должен помочь в окончании войны, поскольку Китай имеет сильный контроль и даже влияние на Россию.

"Если НАТО сделает так, как я говорю, война быстро закончится, и все жизни будут спасены. Если нет, вы просто зря тратите мое время, а также время, энергию и деньги Соединенных Штатов", - подытожил Трамп.

 

Что предшествовало

Напомним, ранее Министерство торговли США обнародовало список компаний из России, Китая, Индии, Турции и других стран, в отношении которых будут введены экспортные ограничения. Они вступят в силу 16 сентября.

Также 12 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в отношении России заканчивается очень быстро. По словам американского лидера, чтобы дожать Россию, можно ввести санкции против российских банков и нефтяного сектора.

Также стало известно, что США предложат членам "Большой семерки" усилить санкционное и тарифное давление на Россию. В частности, планируется разработать механизм для конфискации активов РФ.

В предложении США указывается необходимость ввести вторичные тарифы от 50% до 100% на Китай и Индию, а также ограничительные меры на импорт и экспорт, чтобы сократить поток российских энергоресурсов и предотвратить передачу технологий двойного назначения в Россию.

