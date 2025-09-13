США анонсировали санкции против компаний из 10 стран за поставки товаров в РФ

Министерство торговли США обнародовало список компаний из России, Китая, Индии, Турции и других стран, в отношении которых будут введены экспортные ограничения. Они вступят в силу 16 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства торговли США.

Проект документа опубликован в Федеральном реестре США. В нем отмечается, что под ограничения попадут 23 китайские компании, три турецкие, две - из ОАЭ, по одной - из Индии, Ирана, Сингапура и Тайваня.

В Министерстве торговли США считают, что действия всех структур, в отношении которых вводятся ограничения, противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики США.

Как поясняет ведомство, компании осуществляли поставки для потребность военно-промышленного комплекса России, а также экспортировали в страну американскую продукцию без необходимого разрешения.