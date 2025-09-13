Трамп готовий ввести "серйозні" санкції проти РФ, але висунув умову НАТО

"Я готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО почнуть робити те саме, і коли всі країни НАТО припинять купувати нафту в РФ", - заявив Трамп.

За його словами, зобов'язання НАТО перемогти виконувалось не на 100%, а купівля російської нафти деякими членами Альянсу є шокуючим фактом, адже це значно послаблює переговорну позицію та переговорну силу щодо Росії.

"НАТО повинно встановити тарифи від 50% до 100% для Китаю, які можуть бути повністю зняті після закінчення війни РФ проти України", - додав президент США.

Він підкреслив, що цей крок повинен допомогти у закінченні війни, оскільки Китай має сильний контроль і навіть вплив на Росію.

"Якщо НАТО зробить так, як я кажу, війна швидко закінчиться, і всі життя будуть врятовані. Якщо ні, ви просто даремно витрачаєте мій час, а також час, енергію та гроші Сполучених Штатів", - підсумував Трамп.