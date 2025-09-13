Трамп готовий ввести "серйозні" санкції проти РФ, але висунув умову НАТО

Сполучені Штати готові ввести "серйозні" санкції проти Росії за умови, якщо усі країни НАТО припинять купувати російську нафту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента США Дональда Трампа у Truth Social.
"Я готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО почнуть робити те саме, і коли всі країни НАТО припинять купувати нафту в РФ", - заявив Трамп.
За його словами, зобов'язання НАТО перемогти виконувалось не на 100%, а купівля російської нафти деякими членами Альянсу є шокуючим фактом, адже це значно послаблює переговорну позицію та переговорну силу щодо Росії.
"НАТО повинно встановити тарифи від 50% до 100% для Китаю, які можуть бути повністю зняті після закінчення війни РФ проти України", - додав президент США.
Він підкреслив, що цей крок повинен допомогти у закінченні війни, оскільки Китай має сильний контроль і навіть вплив на Росію.
"Якщо НАТО зробить так, як я кажу, війна швидко закінчиться, і всі життя будуть врятовані. Якщо ні, ви просто даремно витрачаєте мій час, а також час, енергію та гроші Сполучених Штатів", - підсумував Трамп.
Нагадаємо, раніше Міністерство торгівлі США оприлюднило список компаній з Росії, Китаю, Індії, Туреччини та інших країн, щодо яких будуть запроваджені експортні обмеження. Вони набудуть чинності 16 вересня.
Також 12 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що його терпіння щодо Росії закінчується дуже швидко. За словами американського лідера, щоб дотиснути Росію, можна запровадити санкції проти російських банків і нафтового сектора.
Також стало відомо, що США запропонують членам "Великої сімки" посилити санкційний і тарифний тиск на Росію. Зокрема, планується розробити механізм для конфіскації активів РФ.
У пропозиції США вказується необхідність запровадити вторинні тарифи від 50% до 100% на Китай та Індію, а також обмежувальні заходи на імпорт і експорт, щоб скоротити потік російських енергоресурсів і запобігти передачі технологій подвійного призначення в Росію.