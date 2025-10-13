Трамп готов отправить Украине Tomahawk, но для начала поговорит с Путиным

Лидер США отметил, что поставки ракет Tomahawk будут означать новый этап эскалации, поэтому для начала об этом стоит поговорить с Россией. Трамп считает, что Москва не хочет, чтобы эти ракеты летели в сторону РФ.

"Честно говоря, возможно, мне придется поговорить с Россией по поводу Tomahawk. Хотят ли они, чтобы Tomahawk летели в их сторону? Я так не думаю. Думаю, мне стоит поговорить с Россией об этом, если уж по‑честному. Я говорил об этом президенту Зеленскому, потому что Tomahawk - это новый шаг эскалации. Понимаете? Вы это прекрасно понимаете", - заявил президент США.

После у Трампа спросили, имеет ли он ввиду, что сначала поговорит о Tomahawk с Путиным, прежде чем отправить эти ракеты Украине. В ответ он допустил такой разговор, отметив, что решение будет зависеть от решения РФ закончить войну.

"Возможно, я с ним поговорю. Я могу сказать: "Послушайте, если эта война не будет урегулирована, я пошлю им Tomahawk. Я могу сказать, что Tomahawk - невероятное оружие, очень наступательное оружие", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что России это не нужно, и вновь добавил, что если РФ не закончит войну, тогда США допускает отправку ракет Tomahawk Украине.

"Честно говоря, России это не нужно. Им это не нужно. Да, я могу им сказать, что если война не будет урегулирована, мы вполне можем так поступить. Мы можем и не сделать этого, но можем. Думаю, уместно об этом упомянуть. Да, я хочу, чтобы война была урегулирована", - пояснил глава Белого дома.

Также в ходе общения с прессой Трамп отметил, что провел с президентом Украины Владимиром Зеленским два хороших телефонных разговора.