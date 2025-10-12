Зеленский сделал новое заявление о "Томагавках" и намекнул на цели в РФ

Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о поставках дальнобойных ракет "Томагавк" для Украины. Но для них уже есть потенциальные цели на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для Fox News .

В частности, у президента спросили, одобрил ли поставки Трамп в ходе интенсивных двухдневных переговоров.

"Мы работаем над этим. И я жду решения президента. Да, конечно, мы рассчитываем на такие решения, но увидим", - ответил Зеленский.

Что касается потенциальных целей для Tomahawk на российской территории, то это будут исключительно военные цели. В том числе, вероятно, нефтеперерабатывающие заводы.

"Россияне продают энергоносители, получают деньги, вкладывают их в военную сферу. Для нас - это военные цели", - намекнул президент.

По его словам, важнее всего - максимально снизить способность Москвы вести длительную войну. Для этого он видит два способа: надавить на Владимира Путина дипломатически либо надавить на поле боя.

"Но прежде всего - это снижение возможностей России продолжать войну. Идет речь только о военных целях. Если мы говорим о дальнобойных ударах, то говорим исключительно о военных целях", - подчеркнул Зеленский.