Зеленский сделал новое заявление о "Томагавках" и намекнул на цели в РФ
Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о поставках дальнобойных ракет "Томагавк" для Украины. Но для них уже есть потенциальные цели на территории России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для Fox News.
В частности, у президента спросили, одобрил ли поставки Трамп в ходе интенсивных двухдневных переговоров.
"Мы работаем над этим. И я жду решения президента. Да, конечно, мы рассчитываем на такие решения, но увидим", - ответил Зеленский.
Что касается потенциальных целей для Tomahawk на российской территории, то это будут исключительно военные цели. В том числе, вероятно, нефтеперерабатывающие заводы.
"Россияне продают энергоносители, получают деньги, вкладывают их в военную сферу. Для нас - это военные цели", - намекнул президент.
По его словам, важнее всего - максимально снизить способность Москвы вести длительную войну. Для этого он видит два способа: надавить на Владимира Путина дипломатически либо надавить на поле боя.
"Но прежде всего - это снижение возможностей России продолжать войну. Идет речь только о военных целях. Если мы говорим о дальнобойных ударах, то говорим исключительно о военных целях", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее на этой неделе Дональд Трамп заявил, что решение о передаче Украине ракет Tomahawk практически принято. Но отметил, что сначала должен выяснить, по каким целям будут наноситься удары.
Позже в Министерстве иностранных дел заявили, что прямо сейчас согласовываются все нюансы передачи дальнобойных ракет.
По данным источников РБК-Украина, на днях в ходе телефонных бесед лидеры обеих стран предметно обсуждали возможность поставки "Томагавков".
А сегодня президент Зеленский отметил, что истерика в Москве по этой теме дает понять, что только с передачей дальнобойных ракет может сработать давление на Путина, чтобы заставить его прекратить войну.