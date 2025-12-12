Трамп готов помочь Украине с гарантиями безопасности: что сказал

Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов помочь Украине с гарантиями безопасности, так как это необходимый фактор, чтобы мирная сделка была реализована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

В ходе общения с прессой журналисты упомянули, что в июле Трамп дал обязательство Европе участвовать в миротворческом контингенте, если будет достигнута мирная сделка.

"Вы упоминали, кажется, воздушную поддержку, разведку и так далее. Это обязательство остается в силе? Готовы ли США участвовать в этом?", - спросил репортер.

Ответ президента США был позитивным.

"Это называется "соглашение по безопасности"... Да, мы бы помогли. Мы бы помогли с безопасностью, потому что это, я думаю, необходимый фактор, чтобы всё получилось", - сказал американский лидер.

При этом глава Белого дома считает, что нынешняя мирная сделка не нравится президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Я думал, что мы были очень близки с Россией к заключению соглашения. Я думал, что мы были очень близки с Украиной к соглашению. На самом деле, кроме президента Зеленского, его люди были в восторге от концепцию сделки", - говорит Трамп.

Он добавил, что документ состоит из четырех или пяти разных частей, и процесс сложный, поскольку идет речь о территориях.

Стоит также добавить, что 13 декабря, Украина, США и ЕС проведут в Париже переговоры из-за спорных пунктов плана. Но Трамп до сих пор так и не дал однозначный ответ, будут ли на встрече американские представители.

"В субботу будет встреча... Мы сказали, что будем участвовать, если посчитаем, что есть хороший шанс добиться результата. Они хотят, чтобы я присутствовал. Они хотят, чтобы мы присутствовали. И мы будем присутствовать на встрече в субботу в Европе, если увидим хороший шанс (на заключение сделки - ред.). Мы не хотим тратить много времени... мы хотим, чтобы все было урегулировано", - заявил президент США.

Кроме того, Трамп в очередной раз заявил, что США дали Украине около 300-350 млрд долларов, но ничего не получили взамен. Но с приходом его к власти, результат таки был достигнут.

"Я в итоге получил редкоземельные металлы взамен, хотя я не тратил деньги. И сейчас мы продаем оружие НАТО. Мы продаем оружие по полной цене... Они, вероятно, распределяют это оружие Украине", - сказал он.

Глава Белого дома добавил, что США не участвуют в войне, а участвуют в переговорах, так как Украина и Европа хотят вовлеченности Вашингтона.

По словам Трампа, война в Украине не затрагивает США, если только все не выйдет из-под контроля. Поскольку в ином случае такие вещи заканчиваются мировыми войнами. Однако Вашингтон этого не хочет.