Россия направила США "пакет дополнительных гарантий безопасности", - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон якобы полностью устранили разногласия в переговорах по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, после визита в Москву спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа стороны подтвердили "договоренности, достигнутые на Аляске".

"Смысл этих договоренностей заключается в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности", - заявил Лавров.

Более того, по его словам, Москва якобы передала Вашингтону новые предложения, которые касаются "коллективных гарантий безопасности" и предусматривают заключение "долгосрочного и устойчивого мирного пакета" для всех сторон.

Лавров заявил, что Европейский Союз якобы потерпел поражение в "антироссийском блицкриге" и теперь занимается "спекуляциями" вокруг темы мирного урегулирования. Российский политик заявил, что большое количество информационных "вбросов" якобы затрудняет переговоры и мешает реализации инициатив Трампа.