Россия направила США "пакет дополнительных гарантий безопасности", - Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон якобы полностью устранили разногласия в переговорах по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
По его словам, после визита в Москву спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа стороны подтвердили "договоренности, достигнутые на Аляске".
"Смысл этих договоренностей заключается в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности", - заявил Лавров.
Более того, по его словам, Москва якобы передала Вашингтону новые предложения, которые касаются "коллективных гарантий безопасности" и предусматривают заключение "долгосрочного и устойчивого мирного пакета" для всех сторон.
Лавров заявил, что Европейский Союз якобы потерпел поражение в "антироссийском блицкриге" и теперь занимается "спекуляциями" вокруг темы мирного урегулирования. Российский политик заявил, что большое количество информационных "вбросов" якобы затрудняет переговоры и мешает реализации инициатив Трампа.
Мирный план для Украины
Напомним, Владимир Зеленский в Лондоне провел встречи с лидерами Великобритании, Германии и Франции. После переговоров он сообщил, что советники по нацбезопасности четырех стран работают над обновленной версией американского мирного плана, которую в Лондон привез секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.
По словам президента, сейчас Украина вместе с европейскими партнерами и США обсуждает три ключевых документа в рамках мирной инициативы: рамочный документ, соглашение о гарантиях безопасности и документ, определяющий принципы послевоенного восстановления.
Украина и страны Европы планируют подготовить обновленный вариант документа со своим видением путей завершения войны.
В то же время известно, что Украина и США пока не пришли к согласию в территориальном вопросе. По данным источников, Вашингтон пытается склонить Киев к уступкам по Донбассу, однако украинская сторона отвергает такие предложения.
РБК-Украина также сообщало, что европейские лидеры, среди которых Кир Стармер и Эммануэль Макрон, встретятся 15 декабря в Германии, чтобы обсудить дальнейшие шаги по мирному плану для Украины.
Также по данным СМИ, Украина уже передала администрации Трампа свой пошаговый ответ на последний проект американского мирного плана.