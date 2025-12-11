ua en ru
Россия направила США "пакет дополнительных гарантий безопасности", - Лавров

Украина, Четверг 11 декабря 2025 11:33
UA EN RU
Россия направила США "пакет дополнительных гарантий безопасности", - Лавров Фото: Сергей Лавров (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон якобы полностью устранили разногласия в переговорах по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, после визита в Москву спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа стороны подтвердили "договоренности, достигнутые на Аляске".

"Смысл этих договоренностей заключается в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности", - заявил Лавров.

Более того, по его словам, Москва якобы передала Вашингтону новые предложения, которые касаются "коллективных гарантий безопасности" и предусматривают заключение "долгосрочного и устойчивого мирного пакета" для всех сторон.

Лавров заявил, что Европейский Союз якобы потерпел поражение в "антироссийском блицкриге" и теперь занимается "спекуляциями" вокруг темы мирного урегулирования. Российский политик заявил, что большое количество информационных "вбросов" якобы затрудняет переговоры и мешает реализации инициатив Трампа.

Мирный план для Украины

Напомним, Владимир Зеленский в Лондоне провел встречи с лидерами Великобритании, Германии и Франции. После переговоров он сообщил, что советники по нацбезопасности четырех стран работают над обновленной версией американского мирного плана, которую в Лондон привез секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

По словам президента, сейчас Украина вместе с европейскими партнерами и США обсуждает три ключевых документа в рамках мирной инициативы: рамочный документ, соглашение о гарантиях безопасности и документ, определяющий принципы послевоенного восстановления.

Украина и страны Европы планируют подготовить обновленный вариант документа со своим видением путей завершения войны.

В то же время известно, что Украина и США пока не пришли к согласию в территориальном вопросе. По данным источников, Вашингтон пытается склонить Киев к уступкам по Донбассу, однако украинская сторона отвергает такие предложения.

РБК-Украина также сообщало, что европейские лидеры, среди которых Кир Стармер и Эммануэль Макрон, встретятся 15 декабря в Германии, чтобы обсудить дальнейшие шаги по мирному плану для Украины.

Также по данным СМИ, Украина уже передала администрации Трампа свой пошаговый ответ на последний проект американского мирного плана.

