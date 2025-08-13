RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Трамп готов участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп поддерживает надежные гарантии безопасности для Украины. Он готов участвовать в предоставлении гарантий.

Как передает РБК-Украина, об этом на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Должны быть гарантии безопасности действительно надежные. Сегодня, кстати, президент Трамп сказал о поддержке этого и о готовности Америки участвовать", - отметил Зеленский. 

Канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя вопрос гарантий безопасности, отметил, что у Украины должна быть сильная армия. Но, по его словам, детально вопрос гарантий во время сегодняшней видеоконференции не обсуждался. 

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, президент США Дональд Трамп, а также высокопоставленные американские чиновники неоднократно заявляли о том, что гарантиями безопасности для Украины должна заниматься Европа. При этом Вашингтон в таком процессе участвовать не хочет.

В частности, в феврале тогда еще советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц заявлял, что гарантии безопасности - "на европейцах".

При этом американский лидер заявлял, что он не хочет обсуждать вопрос гарантий безопасности до того, как между Украиной и РФ начнется перемирие.

На фоне такой позиции США страны Европы создали "коалицию решительных". Они обсуждают возможность отправки в Украину контингента, который будет сдерживать Россию от новой войны.

Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в УкраинеГарантии безопасности