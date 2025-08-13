Трамп готовий брати участь у наданні гарантій безпеки Україні, - Зеленський

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, а також високопоставлені американські чиновники неодноразово заявляли про те, що гарантіями безпеки для України повинна займатися Європа. При цьому Вашингтон у такому процесі брати участь не хоче.

Зокрема, у лютому тоді ще радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волтц заявляв, що гарантії безпеки - "на європейцях".

При цьому американський лідер заявляв, що він не хоче обговорювати питання гарантій безпеки до того, як між Україною і РФ почнеться перемир'я.

На тлі такої позиції США країни Європи створили "коаліцію рішучих". Вони обговорюють можливість відправки в Україну контингенту, який стримуватиме Росію від нової війни.