UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Трамп готовий брати участь у наданні гарантій безпеки Україні, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп підтримує надійні гарантії безпеки для України. Він готовий брати участь у наданні гарантій.

Як передає РБК-Україна, про це на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем заявив президент України Володимир Зеленський.

"Мають бути гарантії безпеки дійсно надійні. Сьогодні, до речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь", - зазначив Зеленський.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коментуючи питання безпекових гарантій, зазначив, що в України має бути сильна армія. Але, за його словами, детально питання гарантій під час сьогоднішньої відеоконференції не обговорювалося.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, а також високопоставлені американські чиновники неодноразово заявляли про те, що гарантіями безпеки для України повинна займатися Європа. При цьому Вашингтон у такому процесі брати участь не хоче.

Зокрема, у лютому тоді ще радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волтц заявляв, що гарантії безпеки - "на європейцях".

При цьому американський лідер заявляв, що він не хоче обговорювати питання гарантій безпеки до того, як між Україною і РФ почнеться перемир'я.

На тлі такої позиції США країни Європи створили "коаліцію рішучих". Вони обговорюють можливість відправки в Україну контингенту, який стримуватиме Росію від нової війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампВійна в УкраїніГарантії безпеки