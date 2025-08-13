Трамп готовий брати участь у наданні гарантій безпеки Україні, - Зеленський

Президент США Дональд Трамп підтримує надійні гарантії безпеки для України. Він готовий брати участь у наданні гарантій.
Як передає РБК-Україна, про це на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем заявив президент України Володимир Зеленський.
"Мають бути гарантії безпеки дійсно надійні. Сьогодні, до речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь", - зазначив Зеленський.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коментуючи питання безпекових гарантій, зазначив, що в України має бути сильна армія. Але, за його словами, детально питання гарантій під час сьогоднішньої відеоконференції не обговорювалося.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, а також високопоставлені американські чиновники неодноразово заявляли про те, що гарантіями безпеки для України повинна займатися Європа. При цьому Вашингтон у такому процесі брати участь не хоче.
Зокрема, у лютому тоді ще радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волтц заявляв, що гарантії безпеки - "на європейцях".
При цьому американський лідер заявляв, що він не хоче обговорювати питання гарантій безпеки до того, як між Україною і РФ почнеться перемир'я.
На тлі такої позиції США країни Європи створили "коаліцію рішучих". Вони обговорюють можливість відправки в Україну контингенту, який стримуватиме Росію від нової війни.