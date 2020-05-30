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Трамп готовий "дуже швидко" відправити військових до Міннеаполіса

Новини » Надзвичайні події     30.05.2020 - 21:07
Трамп готовий "дуже швидко" відправити військових до Міннеаполіса
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Раніше у Міннеаполіс прибули бійці Національної гвардії

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп готовий "дуже швидко" відправити військових до Міннеаполіса (штат Міннесота), де тривають масові заворушення. Трамп дасть наказ військам, як тільки попросить влада міста.

Про це він заявив журналістам у Білому домі перед відльотом до штату Флорида.

"Наші військові готові, мають волю та навички, якщо вони (місцева влада - ред.) коли-небудь захочуть викликати наші збройні сили. Ми можемо відправити військових на місце дуже швидко", - наголосив Трамп.

Крім того, як пише видання Reuters, офіційний представник США розповів, що Міністерство оборони дало наказ декільком офіцерам військової поліції бути готовими до розгортання у Міннеаполісі, якщо місто попросить.

Зазначимо, масові протести, які переросли у заворушення з підпалами та мародерством, спалахнули у США після вбивства афроамериканця поліцейськими у Міннеаполісі. Зараз заворушення відбуваються по всій країні.

Вчора влада Міннеаполіса оголосила в місті режим надзвичайної ситуації через протести, а у місто увійшли підрозділи Національної гвардії.

Крім того, ввечері розлючений натовп спалив поліцейський відділок у Міннеаполісі, правоохоронці намагалися відігнати протестувальників газовими гранатами.

Через масові заворушення режим надзвичайного стану був оголошений у Портленді, там місцева влада також запровадила комендантську годину.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикипротествійськовіДональд Трамп
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