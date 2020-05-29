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Протести в Міннеаполісі: демонстранти спалили поліцейський ділянку

Новини » В світі     29.05.2020 - 10:14
Протести в Міннеаполісі: демонстранти спалили поліцейський ділянку
Фото: підпал ділянки поліції в Міннеаполісі (twitter.com/spiltcoco)

Співробітники поліції були евакуйовані з даху ділянки вертольотом

В американському місті Міннеаполіс в ході протестів демонстранти підпалили поліцейський відділок. Працівникам поліції вдалося евакуюватися їх з даху забрав вертоліт.

Про це повідомляє Fox News.

Повідомляється, що інцидент стався близько 10 години вечора за місцевим часом (близько 6 ранку за Києвом), після того, як поліція з даху ділянки намагалася розігнати натовп демонстрантів з допомогою світлошумових гранат і сльозогінного газу. Учасники заворушень ввійшли усередину будівлі та підпалили дільницю.

Відзначається, що дана ділянка поліції знаходиться неподалік від місця, де в понеділок стався жорстке затримання Джорджа Флойда, який згодом помер.

Як повідомили в Національній гвардії штату Міннесота, для придушення заворушень були покликані більше 500 нацгвардейцов.

У результаті протестів у місті почалися масові заворушення, що супроводжуються насильством і мародерством. У четвер, 28 травня, десятки мародерів намагалися пограбувати магазин один з магазинів мережі супермаркетів Target, після чого керівництво мережі прийняло рішення про закриття декількох десятків точок у місті.

На даний момент в місті закриті більшість швидкісних і автобусних систем з міркувань безпеки.

Фото: заворушення в Міннеаполісі (twitter.com)

Нагадаємо, у Міннеаполісі спалахнули масові заворушення після вбивства 25 травня поліцейськими при затриманні афроамериканця Джорджа Флойда.

Після цього у місті запровадили режим надзвичайної ситуації і вивели на вулиці Нацгвардію.

Крім цього протести супроводжувалися заворушеннями пройшли і в інших містах Америки.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Сполучені Штати Америкипротестбеспорядки
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