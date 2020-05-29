Протести в Міннеаполісі: демонстранти спалили поліцейський ділянку

Фото: підпал ділянки поліції в Міннеаполісі (twitter.com/spiltcoco)

Співробітники поліції були евакуйовані з даху ділянки вертольотом

В американському місті Міннеаполіс в ході протестів демонстранти підпалили поліцейський відділок. Працівникам поліції вдалося евакуюватися їх з даху забрав вертоліт.

Про це повідомляє Fox News.

Повідомляється, що інцидент стався близько 10 години вечора за місцевим часом (близько 6 ранку за Києвом), після того, як поліція з даху ділянки намагалася розігнати натовп демонстрантів з допомогою світлошумових гранат і сльозогінного газу. Учасники заворушень ввійшли усередину будівлі та підпалили дільницю.

Minneapolis is burning again. Here is video before I left ... many stores on fire.. it appears they will break into the 3rd precinct. Trying to set it on fire. No more police intervention. No sign of National Guard. I'll put up more pics and vid pic.twitter.com/591WPn1JcX — Karen Scullin FOX9 (@kscullinfox9) May 29, 2020

Відзначається, що дана ділянка поліції знаходиться неподалік від місця, де в понеділок стався жорстке затримання Джорджа Флойда, який згодом помер.

Як повідомили в Національній гвардії штату Міннесота, для придушення заворушень були покликані більше 500 нацгвардейцов.

У результаті протестів у місті почалися масові заворушення, що супроводжуються насильством і мародерством. У четвер, 28 травня, десятки мародерів намагалися пограбувати магазин один з магазинів мережі супермаркетів Target, після чого керівництво мережі прийняло рішення про закриття декількох десятків точок у місті.

На даний момент в місті закриті більшість швидкісних і автобусних систем з міркувань безпеки.

Фото: заворушення в Міннеаполісі (twitter.com)

Нагадаємо, у Міннеаполісі спалахнули масові заворушення після вбивства 25 травня поліцейськими при затриманні афроамериканця Джорджа Флойда.

Після цього у місті запровадили режим надзвичайної ситуації і вивели на вулиці Нацгвардію.

Крім цього протести супроводжувалися заворушеннями пройшли і в інших містах Америки.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко