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Трамп готов "очень быстро" отправить военных в Миннеаполис

Новости » Происшествия     30.05.2020 - 21:07
Трамп готов "очень быстро" отправить военных в Миннеаполис
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Ранее в Миннеаполис прибыли бойцы Национальной гвардии

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готов "очень быстро" отправить военных в Миннеаполис (штат Миннесота), где продолжаются массовые беспорядки. Трамп даст приказ войскам, как только попросят власти города.

Об этом он заявил журналистам в Белом доме перед отлетом в штат Флорида.

"Наши военные готовы, имеют волю и навыки, если они (местные власти - ред.) когда-нибудь захотят вызвать наши вооруженные силы. Мы можем отправить военных на место очень быстро", - подчеркнул Трамп.

Кроме того, как пишет издание Reuters, официальный представитель США рассказал, что Министерство обороны дало приказ нескольким офицерам военной полиции быть готовыми к развертыванию в Миннеаполисе, если город попросит.

Отметим, что массовые протесты, которые переросли в беспорядки с поджогами и мародерством, вспыхнули в США после убийства афроамериканца полицейскими в Миннеаполисе. Сейчас беспорядки происходят по всей стране.

Вчера власти Миннеаполиса объявили в городе режим чрезвычайной ситуации из-за протестов, а в город вошли подразделения Национальной гвардии.

Кроме того, вечером разъяренная толпа сожгла полицейский участок в Миннеаполисе, правоохранители пытались отогнать протестующих газовыми гранатами.

Из-за массовых беспорядков режим чрезвычайного положения был объявлен в Портленде, там местные власти также ввели комендантский час.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикипротествоенныеДональд Трамп
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