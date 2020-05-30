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Масові протести у США: у Портленді ввели надзвичайний стан

Новини » Надзвичайні події     30.05.2020 - 16:56
Масові протести у США: у Портленді ввели надзвичайний стан
Фото: протести у Портленді (twitter.com / Terry Stackhouse)

У Портленді ввели комендантську годину

В американському Портленді (штат Орегон) оголосили режим надзвичайного стану через масові протести, які спалахнули через вбивство афроамериканця поліцейськими в штаті Міннесота. Місцева влада також запровадила комендантську годину.

Про це заявив мер Портленда Тед Уілер на своїй сторінці у Twitter.

"Я офіційно ввожу режим надзвичайного стану. Комендантська година набирає чинності негайно", - написав він.

Так, місті було введено комендантську годину з 20:00 суботи до 6 ранку неділі, 31 травня.

Масові протести у Сполучених Штатах спалахнули після смерті афроамериканця Джорджа Флойда під час жорсткого затримання поліцейськими у Міннеаполісі. Поліцейський під час затримання наступив коліном Джорджу на шию та не припиняв тиснути, попри прохання чоловіка. Флойд помер у лікарні, куди потрапив вже у несвідомому стані.

Протести поширилися багатьма містами США та переросли у масові заворушення, зокрема, у місті Сан-Хосе розлючений натовп закидав камінням поліцейських.

Подекуди заворушення супроводжувалися стріляниною, так у найбільшому місті штату Кентуккі від вогнепальних поранень загинули 7 людей.

Крім того, у Міннеаполісі протестувальники підпалили поліцейський відділок.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України протестСполучені Штати АмерикипреступленияполицияЗадержание
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