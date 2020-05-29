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У Міннеаполісі ввели режим НС через заворушення після вбивства афроамериканця

Новини » В світі     29.05.2020 - 06:35
У Міннеаполісі ввели режим НС через заворушення після вбивства афроамериканця
Фото: протести в Міннеаполісі (twitter.com/ultras_antifaa)

Режим надзвичайної ситуації в Міннеаполісі вводиться на 72 години

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей у зв'язку з масовими протестами через вбивство поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда ввів в місті режим надзвичайної ситуації. Режим НС вводиться на 72 години.

Відповідний указ опублікований на сайті мерії.

Документ також передбачає дострокове скасування режиму надзвичайної ситуації.

Крім того, указ дозволяє міській владі використовувати сили Національної гвардії США для підтримки порядку, а також звертатися до влади сусідніх міст, штату Міннесота і країни з проханням про допомогу.

Зазначимо, Джордж Флойд помер під час жорсткого затримання поліцейськими в ніч на 28 травня. Під час затримання один з правоохоронців застосував до Флойда задушливий прийом, ставши йому коліном на шию, і не реагував на прохання затриманого припинити.

ФБР та Офіс прокурора США заявили про початок слідства через вбивство поліцейськими Флойда.

Нагадаємо, після вбивства Флойда в США спалахнули масові акції протесту, під час яких загинула людина.

У Міннеаполісі протести супроводжувалися підпалами і мародерством, тому місцева влада звернулися за допомогою до Національної гвардії.

Як повідомляло РБК-Україна, губернатор штату Тім Уолз видав указ про залучення Нацгвардії США до підтримання порядку в штаті Міннесота через масові протести.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Сполучені Штати Америкипротестпреступления
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