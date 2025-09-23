Трамп на Генассамблее раскритикует ООН за бездействие по войне в Украине, - Рубио

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на Генассамблее ООН планирует критиковать организацию за ее бездействие в завершения войн, в том числе и в Украине.

"Думаю, одна из тем, которую президент должен будет затронуть и затронет (в ходе выступления на заседании Генассамблеи ООН - ред.), - это сама ООН. Вопрос в том, зачем нам все еще нужна ООН? У нее огромный потенциал. Это организация, которая может делать большие и важные дела в мире, но сейчас она этого не делает", - отметил Рубио.

Он напомнил, что война России против Украины продолжается, а ООН "никакой роли не играет". Также ООН бездействует и в вопросе завершения войны между Израилем и ХАМАС.

Рубио обратил внимание, что даже ближе к США, в Гаити, где страна "захвачена бандами", Вашингтон просит ООН вмешаться и сыграть важную роль. Но Китай может встать на пути таких усилий и результата снова не будет.

"Поэтому, думаю, президент собирается бросить вызов ООН - найти свое значение, цель и полезность как организации, потому что сейчас она, похоже, не выполняет своей работы, зато хорошо умеет тратить большие деньги", - добавил госсекретарь.