Во время войны не может быть "бизнеса как обычно", - глава МИД Германии

Во время полномасштабной агрессии России против Украины и постоянных нападок страны-агрессора на устав ООН организация не может продолжать работать, как в мирные времена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, которую цитирует Tagesschau .

Бербок призвала мировое сообщество к решительному сигналу российскому диктатору Владимиру Путину.

"Особенно в эти времена, когда российский президент атакует не только европейский мирный порядок, но и устав Организации Объединенных Наций, у Организации Объединенных Наций также не может быть бизнеса как всегда", - сказала она.

Министр добавила, что, несмотря на все кризисы в мире, устав ООН нужно не только продвигать, но и отстаивать вместе.

Деятельность ООН

Отметим, что в состав ООН входят пять постоянных членов, которые обладают правом вето. Среди них Британия, Китай, США, Франция и Россия.

Отметим, что украинские политики неоднократно заявляли, что Россия находится в ООН незаконно, ведь она узурпировала место СССР - заняла кресло постоянного члена Совбеза в обход необходимых процедур на основании письма тогдашнего российского президента Бориса Ельцина.

В Украине также призывали ООН к "перезагрузке". В частности, организации следует лишить Россию права вето, обновить состав Совбеза и восстановить доверие к ООН.

Также добавим, что на ближайшем заседании Совбеза ООН будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. При этом там должен быть и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Зеленский отметил, что Украина не выбирала этот формат и добавил: "Если ООН считает, что там должна быть страна-террорист, то это вопрос к ним".

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