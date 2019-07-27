Трамп і Джонсон домовилися про зустріч на саміті G7 у серпні

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США по телефону привітав Бориса Джонсона з обранням прем'єром

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп привітав нового прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона по телефону в п'ятницю з обранням, домовившись зустрітися на полях саміту G7 в серпні. Про це Трамп повідомив журналістам, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Крім того, зі слів президента США, між країнами вже почалася робота над угодою про вільну торгівлю, яку Сполучені Штати і Британія зможуть укласти після завершення виходу останньої з Євросоюзу (Brexit).

"Я привітав його, і він готовий до роботи", - повідомив Трамп.

Згідно із заявою британського уряду, президент США та новообраний прем'єр також обговорили поточну напруженість із Іраном після нещодавнього захоплення британського танкера в Ормузькій протоці та домовилися про зустріч на саміті G7 у Франції в серпні.

"Вони завершили тим, що з нетерпінням чекають зустрічі на саміті G7 в Біарріці наступного місяця", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 24 липня лідер консервативної партії Великої Британії Борис Джонсон офіційно змінив Терезу Мей на посаді прем'єр-міністра. Після вступу на посаду новий прем'єр пообіцяв, що Британія не лише вийде зі складу Євросоюзу до 31 жовтня, а й підпише вигіднішу угоду з Brexit.