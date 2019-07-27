Трамп и Джонсон договорились о встрече на саммите G7 в августе

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США по телефону поздравил Бориса Джонсона с избранием премьером

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по телефону в пятницу с избранием, договорившись встретится на полях саммита G7 в августе. Об этом Трамп сообщил журналистам, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кроме того, по словам президента США, между странами уже началась работа над соглашением о свободной торговле, которое Соединенные Штаты и Британия смогут заключить после завершения выхода последней из Евросоюза (Brexit).

"Я поздравил его, и он готов к работе", - сообщил Трамп.

Согласно заявлению британского правительства, президент США и новоизбранный премьер также обсудили текущую напряженность с Ираном после недавнего захвата британского танкера в Ормузском проливе и договорились о встрече на саммите G7 во Франции в августе.

"Они закончили тем, что с нетерпением ждут встречи на саммите G7 в Биаррице в следующем месяце", - говорится в заявлении.

Напомним, 24 июля лидер консервативной партии Великобритании Борис Джонсон официально сменил Терезу Мэй на посту премьер-министра. После вступления в должность новый премьер пообещал, что Британия не только выйдет из состава Евросоюза до 31 октября, но и заключит более выгодное соглашение по Brexit.