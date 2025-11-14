Трамп поручит расследовать "связи" Эпштейна с одним из экс-президентов США
Американские правоохранители будут расследовать связи скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна с 42-м президентом США Биллом Клинтоном и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social.
Трамп обвинил демократов в том, что они используют "мистификации с Эпштейном", чтобы отвлечь внимание от проблемы шатдауна.
"Я попрошу генерального прокурора Пэм Бонди и Министерство юстиции вместе с нашими великими патриотами из ФБР расследовать причастность Джеффри Эпштейна и его связи с Биллом Клинтоном, Ларри Саммерсом (министр финансов при Клинтоне - ред.), Ридом Хоффманом (сооснователь LinkedIn - ред.), J.P. MorganChase (один из крупнейших банков мира - ред.) и многими другими людьми и учреждениями", - добавил он.
Американский лидер заявил, что вышеперечисленные люди "провели значительную часть своей жизни" с Эпштейном на его "острове".
"Это еще одна афера уровня "Россия, Россия, Россия", - добавил он.
Слухи о Эпштейне, РФ и Трампе
Напомним, ранее Politico писало о том, что финансист Джеффри Эпштейн, который обвиняется в принуждении несовершеннолетних к занятию проституцией, якобы хотел поделиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым информацией о президенте США Дональде Трампе.
По данным издания, Эпштейн якобы написал письмо тогдашнему председателю Совета ЕС Турбьерну Ягланду с просьбой организовать его встречу с Лавровым.
При этом, как уточняло Politico, Эпштейн в одном из писем признался, что он говорил о Трампе с тогдашним постоянным представителем РФ при ООН Виталием Чуркиным.
К слову, ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявлял о том, что Трамп был информатором ФБР по делу Эпштейна.