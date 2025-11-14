Трамп доручить розслідувати "зв'язки" Епштейна з одним з експрезидентів США
Американські правоохоронці розслідуватимуть зв'язки скандального американського фінансиста Джеффрі Епштейна з 42-м президентом США Біллом Клінтоном і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в соцмережі Truth Social.
Трамп звинуватив демократів у тому, що вони використовують "містифікації з Епштейном", щоб відвернути увагу від проблеми шатдауну.
"Я попрошу генерального прокурора Пем Бонді та Міністерство юстиції разом із нашими великими патріотами з ФБР розслідувати причетність Джеффрі Епштейна та його зв'язки з Біллом Клінтоном, Ларрі Саммерсом (міністр фінансів за часів Клінтона - ред.), Рідом Хоффманом (співзасновник LinkedIn - ред.), J.P. MorganChase (один із найбільших банків світу - ред.) та багатьма іншими людьми й установами", - додав він.
Американський лідер заявив, що перераховані вище люди "провели значну частину свого життя" з Епштейном на його "острові".
"Це ще одна афера рівня "Росія, Росія, Росія", - додав він.
Чутки про Епштейна, РФ і Трампа
Нагадаємо, раніше Politico писало про те, що фінансист Джеффрі Епштейн, якого обвинувачують у примусі неповнолітніх до заняття проституцією, нібито хотів поділитися з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим інформацією про президента США Дональда Трампа.
За даними видання, Епштейн нібито написав листа тодішньому голові Ради ЄС Турбйорну Ягланду з проханням організувати його зустріч із Лавровим.
При цьому, як уточнювало Politico, Епштейн в одному з листів зізнався, що він говорив про Трампа з тодішнім постійним представником РФ при ООН Віталієм Чуркіним.
До речі, раніше спікер палати представників США Майк Джонсон заявляв про те, що Трамп був інформатором ФБР у справі Епштейна.