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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Трамп допустил встречу с Путиным в Турции, но есть нюанс

Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки и Владимир Путин, диктатор России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп допустил встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Турции 15 мая, если последний прибудет на переговоры с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа, которого цитирует The Guardian.

По словам Трампа, он пока не знает, появится ли диктатор на переговорах Турции.

"Он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. ... Я не знаю, будет ли он там, если меня там не будет. Мы это выясним", - заявил он во время разговора с журналистами.

Clash Report пишет, что Трамп также заявил, что плотный график не помешает ему встретиться с Путиным "ради спасения жизней".

 

Переговоры России и Украины в Турции

В ночь на 11 мая Путин отверг предложение об установлении режима тишины, но заявил о готовности России возобновить переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, подтвердил готовность Украины вступить в диалог с Россией, но отметил, что встреча возможна только после прекращения огня на фронте.

Позже Стамбул заявил, что готов взять на себя роль посредника в запланированной встрече.

Между тем спецпредставитель Трампа Кит Келлог отмечал, что возможность переговоров появится только после введения режима прекращения огня.

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Дональд ТрампСоединенные Штаты АмерикиРоссийская ФедерацияВладимир Путин