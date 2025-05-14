Трамп допустив зустріч з Путіним у Туреччині, але є нюанс

За словами Трампа, він наразі не знає, чи з'явиться диктатор на переговорах Туреччини.

"Він хотів би, щоб я був там, і це можливо. . ... Я не знаю, чи буде він там, якщо мене там не буде. Ми це з'ясуємо", - заявив він під час розмови з журналістами.

Clash Report пише, що Трамп також заявив, що щільний графік не завадить йому зустрітись з Путіним "заради порятунку життів".