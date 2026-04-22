Названа дата, когда Иран должен предоставить США окончательный ответ о мире, - Axios

Соединенные Штаты ожидают, что в среду, 22 апреля, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи предоставит ответ на последнее предложение по урегулированию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Почему Трамп продлил перемирие

По данным портала, одной из причин решения Дональда Трампа продлить режим прекращения огня (несмотря на отсутствие прогресса) стало желание дождаться ответа верховного лидера Ирана и получения иранскими переговорщиками четких директив. Израильский источник сообщил, что Хаменеи ожидают именно в среду.

"Иранские переговорщики сказали, что ждут зеленый свет от верховного лидера", - отметил региональный источник.

Внутренний раскол в Иране

В последние дни иранское руководство ведет интенсивные внутренние дебаты относительно дальнейших шагов в переговорах с администрацией Трампа.

Гражданское руководство (спикер парламента Галибаф, министр иностранных дел Арагчи) выступает за продолжение переговоров, чтобы продолжить перемирие и достичь соглашения.

Командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Ахмад Вахиди и его заместители отказываются идти на уступки и выступают против переговоров, пока продолжается морская блокада.

Захват США иранского грузового судна в Аравийском море углубил внутренний раскол. Командиры КСИР обвинили иранских переговорщиков в слабости.

Что дальше?

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что Пакистан будет продолжать добиваться переговорного урегулирования. Он выразил надежду, что обе стороны будут придерживаться перемирия и смогут заключить "всеобъемлющее мирное соглашение" во время второго раунда переговоров в Исламабаде.

Однако когда именно состоится этот раунд - непонятно. Представитель Белого дома подтвердил, что визит вице-президента Вэнса в Пакистан во вторник отменен.

"Любые дальнейшие обновления относительно личных встреч будут объявлены Белым домом", - заявил чиновник.